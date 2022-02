Video - Explozie de gaze naturale la Abu Dhabi. Ambasada Statelor Unite a emis o alertă de securitate

O explozie de gaze naturale a avut loc la Abu Dhabi în noaptea de marţi spre miercuri, într-un context de insecuritate tot mai mare şi de temeri cu privire la un nou atac al rebelilor huthi dn Yemen, care au lansat în ultimele săptămâni rachete şi drone împotriva Emiratelor Arabe Unote (EAU), relatează AFP.

Ambasada Statelor Unite la Abu Dhabi a emis o alertă de securitate în urma unei explozii importante puţin după miezul nopţii de marţi spre miercuri, într-un imobil, pe strada Hamdan, în centrul oraşului, conform news.ro.

Servicii de intervenţii ale capitalei EAU ”au stins incendiul cauzat de explozia unei butelii de gaze”, potrvit agenţiei oficiale de presă WAM, care precizează că nu s-au înregistrat rănţi ori victime.

”Echipele au reuşit să controleze situaţia după ce au stins focul şi evacuat rezidenţii în deplină siguranţă”, potrivit WAM.

Autorităţile îndeamnă publicul ”să urmărească informaţiile de la autorităţile oficiale ale EAU şi să evite să răspândească zvonuri”, potrvit agenţiei.

Ambasada americană a avertizat ulterior, într-un comunicat, că ”informaţii vorbesc despre un posibil atac cu rachetă sau dronă” vizând Abu Dhabi.

Această ţară de la Golful Persic, care găzdueşte în prezent Cupa Mondială a Cluburilor FIFA în vederea Campionatulu Mondial de Fotbal din 2022, se află în alertă în urma unui atac cu drone şi rachete al huthi care s-a soldat, la 17 ianuarie, cu moartea a trei muncitori imigranţi la Abu Dhabi.

În săptămânile care au urmat, alte trei atacuri aeriene vizând EAU au fost interceptate, dintre care două au fost revendicate de huthi.

EAU fac parte dintr-o coaliţie militară condusă de către Arabia Saudită, care susţine din 2015 Guvernul din Yemen, aflat în război cu huthi, susţinuţi la rândul lor de Iran.

Potrivit ONU, în cei peste şapte ani, Războiul din Yemen s-a soldat cu 377.000 de morţi şi a împins 30 de milioane de yemeniţipe marginea prăpastei foametei.

Purported video shows an explosion in #AbuDhabi which may have been hit by a #Houthi rocket. Two explosions have been heard so far. #Dubai #UAE #UAE_Safe #UAETeamEmirates #Palmeiras #Yemen #AbuDhabiAttack pic.twitter.com/uTeVeUiifz