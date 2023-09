VIDEO - Explozie letală provocată de acumulări de gaze în apropiere de Moscova

Potrivit guvernatorului regional din Moscova, Andrei Vorobiev, explozia a avut loc în jurul orei 8.20, ora Moscovei (5.20 GMT). Etajele trei, patru şi cinci ale clădirii s-au prăbuşit şi cel puţin zece apartamente au fost avariate, conform news.ro.

An explosion in a multi-storey building in Balashikha near Moscow. 3, 4 and 5 floors collapsed, no less than 10 apartments were damaged, there is smoke. According to preliminary data, there are victims pic.twitter.com/UIttcip996