VIDEO Explozii în nordul Kosovo, în apropiere de Serbia: autoritățile sunt în alertă; sirenele răsună în oraș

Mai multe explozii ai fost auzite marți după-amiază în orașul Kosovska Mitrovica din nordul Kosovo, iar autoritățile au pornit și o sirenă, pentru alertarea populației, relatează presa locală, potrivit Izvestia.

Pe videoclipul publicat pe rețelele de socializare se aude sirena din oraș. Localnicii au scris despre sunetele exploziilor.

Se relatează faptul că poliția și forțele speciale kosovare au pătruns în Primăriile orașelor Zubin Potok și Kosovska Mitrovica. Petar Petković, directorul Biroului pentru Kosovo și Metohia, este citat în articol, afirmând că premierul kosovar, Albin Kurti, a trimis poliție înarmată pentru a "pregăti cu forța terenul pentru alegerile sale ilegale".

Poliția kosovară susține însă că totul este sub control. „Poliția kosovară, conform îndatoririi oficiale și autorizațiilor legale, se angajează continuu în asigurarea securității, menținerii ordinii și liniștii publice, precum și în luarea măsurilor poliției pentru consolidarea situației și evoluțiilor acesteia, inclusiv despre evoluțiile din Mitrovica de Nord. Comisia Electorală Centrală (CEC), în baza Constituției și legilor țării, dar și în baza cooperării interinstituționale, a solicitat Poliției Kosovo asistență privind pregătirile pentru desfășurarea alegerilor locale în nordul țării.

Cu această ocazie, Poliția kosovară informează opinia publică cu privire la evoluția securității din nordul țării că, astăzi, 6 decembrie 2022, în localitățile Zubin Potok și Mitrovica Nord, unitățile de poliție de ordine publică au însoțit funcționarii Comisiei electorale comunitare la birourile comisiei municipale electorale, aflate în localitățile Zubin Potok și Mitrovica Nord în vederea îndeplinirii atribuțiilor și puterilor legale.

În primele ore ale acestei după-amiazi, în unele zone din Zubin Potok și Mitrovica de Nord au fost înregistrate mai multe incidente (se suspectează împușcături și explozii), dar până acum nu au fost raportate persoane rănite în urma acestor incidente. Se investighează faptul că protestatarii au demolat birourile Comisiei electorale municipale. Poliția kosovară monitorizează și evaluează în prezent situația de securitate din țară și ia măsurile necesare pentru a aplica legea și deciziile autorităților statului kosovar”, transmite Poliția Kosovo.

La 21 noiembrie, președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că situația din Kosovo și Metohiaeste este în pragul unor ciocniri și a menționat că autoritățile autoproclamatei Republici Kosovo au trimis forțe speciale ale Ministerului de Interne în nordul populat de sârbi al provinciei. În plus, el a subliniat că Pristina plănuiește de luni de zile acțiuni violente.

În aceeași zi, Vucic a declarat că Belgradul și Pristina nu au ajuns la niciun acord la discuțiile de la Bruxelles. Liderul sârb a acuzat „motive de neînțeles” pentru el.

La 31 iulie, situația a escaladat la granița dintre Serbia și Kosovo, după ce autoritățile albaneze kosovare au cerut sârbilor care trăiesc în nordul Kosovo și Metohia să reînregistreze plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor și documentele sârbe.

În 2008, structurile albaneze kosovare din Pristina și-au declarat independența față de Serbia. Conform Constituției sârbe, teritoriul statului nerecunoscut este o provincie autonomă Kosovo și Metohia în interiorul țării. Republica Kosovo nu este recunoscută de zeci de țări, inclusiv România.

⚡️A few minutes ago, five detonations rang out in the northern part of Kosovska Mitrovica, Serbian outlet Blic reports pic.twitter.com/FT92JNgRTS