VIDEO Fabulos – copil născut sub dărâmături în Siria: mama nu a supraviețuit

Clipe dramatice în Siria, țară lovită de cutremurul devastator! O mamă a născut sub dărâmături la Aleph, dar copilul ei a supraviețuit. Imaginile video care devin virale pe rețelele de socializare arată un nou născut scos în pielea goală de sub moloz.

Potrivit presei locale, mama nu a supraviețuit sub dărâmături.

In #Syria a baby borns while mother under the rubble of a building. The #earthquakes affected Syria’s towns neighbouring Türkiye.#earthquake #deprem #syriaearthquake pic.twitter.com/TE73U2Ki0c