Video | Fetiţă de doi ani atacată de un coiot, în fața casei din Los Angeles

Un coiot a atacat o fetiţă de doi ani, în faţa casei acesteia din Los Angeles, în timpul zilei de vineri. Fetiţa a fost rănită, relatează AP, potrivit News.ro.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum animalul a prins-o cu colţii pe fetiţă şi a târât-o de pe gazon pe trotuar. Tatăl fetei, Ariel Eliyahuo, care lua din maşina sa jucăriile copilului, a reacţionat rapid şi a gonit coiotul. Bărbatul tocmai ce îşi adusese copilul acasă de la creşă.

Fetiţa a scăpat din atac cu câteva zgârieturi. Ea a fost dusă la spital, unde i s-a făcut un vaccin antirabic.

“Are multe zgârieturi pe piciorul stâng, una este chiar adâncă. Coiotul a târât-o, astfel că ea are un pic zgâriată şi faţa”, a explicat şi mama copilului, Shira Eliyahuo.

Nu este ceva neobişnuit ca un coiot să fie văzut în Los Angeles, însă animalele atacă rar oameni.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu