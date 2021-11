VIDEO Florin Cîțu a explicat de ce nu a vrut să apară, ÎN POZĂ, alături de Marcel Ciolacu: 'Poate am devenit superstițios'

Florin Cîțu, președintele PNL, a vorbit, joi seara, la TVR, despre coaliția cu PSD și cu președintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Nu era nevoie să iau cuvântul acolo, în Parlament. Marcel Ciolacu nu e prim-ministru, am avut premier care să ia cuvântul. Aveam nevoie de această provocare ca să readucem aminte românilor de ce noi suntem la guvernare.

La 24 de la dicuția cu USR pentru refacerea coaliției, Dacian Cioloș a ieșit să spună că e o glimă ca eu să fiu premier. Marcel Ciolacu nu a spus asta despee mine.

Este un compromis, dar nu abandonăm nimic din ce am făcut până acum. Eu sunt mai noi în politică, fac diferența dintre un discurs politic si altte lucruri.

Rolul PNL este de a fi gardian, să ne asigurăm că drepturile cetățenilor nu vor fi afectate. E adevărat că obiectevele noastre sunt în interesul românilor.

Am apărut alături de Marcel Ciolacu, azi, de exemplu la Cotroceni. Nu am vrut să mai facem poză la semnarea protocolului pentru că am făcut data trecută și nu a mers bine. Poate am devenit superstițios", a spus Florin Cîțu.