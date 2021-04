VIDEO - Florin Cîţu cere patronilor de restaurante și hoteluri să pună umărul la vaccinare

Premierul Florin Cîţu a făcut apel la reprezentanţii HoReCa să ajute la vaccinarea tuturor angajaţilor care lucrează în acest sector. „Noi le vom ajuta. Avem dozele necesare. Vom ajuta şi cu centre de vaccinare, dar trebuie toată lumea să se implice şi e nevoie de acest efort comun pentru a putea redeschide economia de la 1 iunie”, a adăugat şeful Guvernului.

„Aşa cum am făcut apel la autorităţile locale, la aleşii locali, chiar şi la biserică, aş vrea să fac un apel şi la mediul privat şi la antreprenori să susţină campania de vaccinare. În discuţia pe care am avut-o ieri cu HoReCa am spus foarte clar şi au fost de acord cei din sector să ajute la vaccinarea tuturor angajaţilor din sectorul HoReCa. Este nevoie de un efort comun şi cei din sectorul privat, din care am făcut parte atâţia ani, şi îl cunosc foarte bine, dispun şi le cer ajutor în acest moment. E nevoie de implicarea fiecăruia, implicarea companiilor private din România. Noi le vom ajuta. Avem dozele necesare. Vom ajuta şi cu centre de vaccinare, dar trebuie toată lumea să se implice şi e nevoie de acest efort comun pentru a putea redeschide economia de la 1 iunie”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Premierul Florin Cîţu a afirmat, marţi după întâlnirea cu reprezentanţii Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, că doreşte să găsească alături de aceştia soluţii pentru a redeschide industria ospitalităţii în condiţii de siguranţă sanitată, iar lumea să îşi poată petrece concediul în ţară.