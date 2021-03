VIDEO Florin Cîțu lovește puternic în salariile și sporurile bugetarilor: Salariile cu 70% mai mari decât la privat trebuie justificate

Premierul Florin Cîțu a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că nu mai merge cu salariile la stat mai mari cu 70% față de privat fără performanță.

Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena 3 și România TV: caută un om pentru o lovitură la temelie

„Am spus si repet, angajatii publici trebuie sa isi asume deciziile, salariile mai mari cu 70% decat in privat trebuie justificate. Dublarea cheltuielilor de personal in sectorul buget din ultimii ani trebuie sa se vada in performanta si nu se vede. Trebuie sa existe responsabilitate si raspundere, trebuie sa restructuram aparatul de stat in functie de nevoile curente, nu putem pastra un stat construit de comunisti sperand ca va face performanta in economia secolului 21. Veniturile in sectorul bugetar trebuie sa fie transparente si legate direct de performanta. Este contraproductiv sa existe asteptari ca salariile cresc oricum, indiferente de performante.

Legea salarizarii o sa fie in Parlament in curand si bineinteles dispare sistemul de sporuri asa cum este el implementat azi si multe sporuri dispar. Dar important este sa ne asiguram ca functionarii care isi fac treaba vor fi remunerati”, a spus Florin Cîțu.