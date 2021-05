VIDEO - Florin Cîțu nu lasă USR-PLUS la cârma PNRR: ‘E implementat de premier’

Premierul României, Florin Cîțu, susține că România nu va avea o agenție care să gestioneze administrarea fondurilor din PNRR. El a răspuns în acest fel informațiilor vehiculate, că USR-PLUS ar vrea să administreze banii după bunul plac.

Florin Cîțu a spus, la Radio Guerrilla, că PNRR nu are culoare politică. De asemenea, premierul a anunțat că România o să construiască un spital până în 2024, fără a da detalii suplimentare.

„Eu trebuie să mă uit la tot contextul. PNRR are și o componentă politică. Are două componente: reformă și investiții. Trebuie să spui: am nevoie de bani și avem nevoie de reforme. Noi am pus reformele peste tot, că avem nevoie de reforme.

Toate proiectele vor avea trei surse de finanațare: fonduri europene, bugetul României și PNRR. Problema e unde le pui pe fiecare.

Un spital mai mare poți să-l construiești prin fonduri europene, iar altul prin alte fonduri, cum ar fi PNRR sau bugetul țării. Eu vreau să mă asigur că avem un spital până în 2023-2024. Va fi primul în 30 de ani!

Proiectele trebuie să fie mature. Un proiect pe investiții trebuie să aibă deja făcut proiectul de fezabilitate. E adevărat că unii colegi s-au supărat. Nu e adevărat că n-am fost transparent! Eu am făcut un lucru în premieră: i-am invitat la discuții pe cei din PSD (n.r.: opoziția) și le-am prezentat PNRR. Eu ce să fac dacă n-au înțeles? PNRR nu are culoare politică: proiectele trebuie să aibă studiile de prefezabilitate, să fie verzi și să fie pe zona de digitalizare.

Aceste proiecte nu au legătură cu ministerul domnului Ghinea. Programul e implementat de premier. Lucrurile sunt foarte clare. E un comitet interministerial, dar va avea și invitați din afara Guvernului, care să monitorizeze din afară.

În acest moment nu e nevoie de a da știri false”, a spus Florin Cîțu, la Radio Guerrilla.

