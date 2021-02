VIDEO Florin Cîțu, partidelor din coaliție: Nu mă joc!

Premierul Florin Cîțu a reiterat joi mesajul potrivit căruia are 3 criterii de la care nu va abdica în numirea în funcții publice a persoanelor propuse de partidele din coaliției, în contextul în care urmează numirea în funcții a prefecților și subprefecților.

„Vom vedea care sunt persoanele respective, trebuie evaluate. Aici va spun un lucru, partidele propun, dar toti trebuie evaluati. Sunt principii de la care nu abdic, fara penali, fara conflict de interese si profesionisti. Ma uit la fiecare persoana. Sa presupunem ca-mi scapa cineva si l-am numit, daca apare ceva ulterior, il retrag imediat. Nu ma joc”, a zis premierul.

Întrebat despre nemulţumirile liberalilor de la Cluj referitor la faptul că funcţia de prefect ar trebui să rvină UDMR, Cîţu a afirmat: ”Bineînţeles că am vrea să avem toţi prefecţii, ştiu acest lucru. Eu primesc propuneri de prefecţi, secretari de stat, subsecretari de stat. Fiecare cu CV-ul. Vom vedea dacă este persoana potrivită, verificăm dacă nu are probleme penale, verificăm dacă sunt profesionişti şi că nu există conflicte de interese. Poate că sistemul meu nu este perfect şi vor apărea informaţii după ce eu am făcut o numire îl voi retrage imediat pe respectivul sau respectiva”.