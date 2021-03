VIDEO - Florin Cîțu vrea deschiderea unor 'evenimente' culturale la 'scală mică' cu test sau vaccin

Premierul Florin Cîțu a declarat joi la Digi24 că le-a cerut organizatorilor de evenimente și ministerului culturii să-i propună soluții pentru deschiderea unor evenimente 'la scală mică' în această vară pentru persoanele imunizate.

Întrebat dacă are în vedere acordarea, ca în Israel, a unor beneficii pentru persoanele vaccinate, precum participarea la unele festivaluri, premierul a răspuns: „Nu, in acest moment nu. Va dati seama ca nu se poate in acest moment. Ar trebuie sa aiba toti cetatenii acces la vaccin. Doar dupa ce se vaccineaza 10 milioane ar fi posibil, dar atunci nu va mai fi nevoie pentru ca deschidem economia, iar acum ar fi discriminatoriu”.

„Recunosc ca sunt in discutii si am cerut un grup de lucru intre organizatorii de evenimente si ministerul culturii, incercam sa gasim o solutie pentru a deschide anumite evenimente pe vara cu teste, cu vaccinuri, sa poata merge la evenimente. Le-am dat mana libera sa gaseasca niste solutii. Sunt doar grupuri de lucru, inca nu am nicio solutie venita. Inca nu m-as pronunta pe festivaluri mari, trebuie sa trecem peste luna aprilie, as vrea sa vedem cum arata situatia pandemiei dupa luna aprilie”, a adăugat premierul. El a adăugat că se gândește la evenimente 'la scală mică'.