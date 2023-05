VIDEO Fosta șefă a Senatului: 'Trag un semnal de țară! Ne trebuie un proiect de țară serios'

”Dacă ne uităm acum, în ceasul al 12-lea, cu atenție, la educație, peste câțiva ani ne vom plânge, în continuare, de forța de muncă, atât la nivel calitativ, cât și cantitativ. Legile educației sunt în Senat, conțin foarte multe lucruri anormale” a transmis Anca Dragu, fosta șefă a Senatului, la o dezbatere organizată de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică.

În timp ce profesorii sunt în grevă, Dragu, senatoare USR, le cere politicienilor să își unească forțele pentru un proiect de țară, în care educația să fie între pilonii de bază.

”Dacă ne uităm acum, în ceasul al 12-lea, cu atenție, la educație, peste câțiva ani ne vom plânge, în continuare, de forța de muncă, atât la nivel calitativ, cât și cantitativ. Legile educației sunt în Senat, conțin foarte multe lucruri anormale, inclusiv acest examen pe care îl poate organiza fiecare liceu, practic e privatizarea liceelor, în condițiile în care ai învățământ obligatoriu de 12 ani. Avem programul Școala de la 8 la 17 respins, program care ar permite copiilor să vină să stea la școală, să aibă o masă caldă, să aibă cineva grijă de ei, părinții să își permită să se ocupe de serviciul lor. Din păcate, și acest program a fost respins. Era bine să se fi făcut măcar etapizat.

Trag un semnal de țară: ne trebuie un proiect de țară serios, în care să putem folosi resursele României la potențialul lor, ne trebuie o strategie, o strategie de competitivitate, educație și calitatea forței de muncă.”, a spus Anca Dragu la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”.