VIDEO FOTO Cutremurul din Marea Egee, revizuit la 7 grade Richter, a doborât clădiri în Turcia

Cutremurul puternic produs, vineri, la prânz, în Marea Egee, a avut o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, potrivit USGS, scrie BBC. Momentan sunt informații contradictorii are mai multor institute de monitorizare a cutremurelor, magnitudinea variind de la 6,7 până la 7,1.

Seismul s-a simțit puternic până la Atena (Grecia) și Istanbul (Turcia), iar în orașul turcesc Izmic s-au prăbușit clădiri.

Cutremurul a avut loc mai aproape de coasta Turciei, la nord de insula grecească Samos.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

