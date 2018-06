VIDEO Gabriel Oprea, ANUNŢ BOMBĂ: 'Am decis să revin în politica mare'

Anunţ bombă făcut de fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de detenţie şi a decis să nu demisioneze de la şefia PSD şi a Camerei Deputaţilor. Oprea a anunţat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că va reveni în viaţa politică, din care s-a retras acum doi ani de zile, odată cu scandalul morţii poliţistului Bogdan Gigină.

"După o perioadă tulbure prin care a trecut partidul de la începutul anului 2016, după o serie de evenimente nefericite, care au creat un context nefavorabil pentru UNPR, iată că astăzi putem spune, cu încredere, că suntem pregătiţi să revenim în politica de vârf, acolo unde vedem că este nevoie de noi. E clar că România are nevoie de altceva.

Obiectivele noastre politice pentru perioada următoare sunt: să fim reprezentașți în Parlamentul European, să avem un cuvânt de spus la alegerile prezidențiale, unde vă asigur că vom susține candidatul cel mai potrivit pentru România, și să intrăm în Parlamentul României. În urmă cu doi ani, UNPR s-a aflat în faţa unui moment dificil. Eu m-am confruntat cu o situaţie foarte grea pe care o cunoaşteţi şi care a condus la decizia mea de a demisiona din funcţia de preşedinte pentru a da partidului o şansă în plus în plină campanie electorală. Nu a fost o decizie uşoară, dar am făcut-o pentru a nu permite ca discuţiile şi contextul creat în jurul meu să afecteze imaginea partidului.

Am decis să mă pun la dispoziţia justiţiei. Onoarea a fost mereu cel mai important reper din viaţa mea. Sigur că în această perioadă am aflat că în politica din România nu mai este nevoie de onoare şi am înţeles că onoarea politică este considerată naivitate. Cu toate că România are nevoie din ce în ce mai mult de onoare", a declarat Gabriel Oprea.