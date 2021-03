VIDEO - Gabriela Firea: Am stabilit politic că misiunea mea este să salvez Bucureștiul peste 3,5 ani

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat, joi, la Botoșani, că „misiunea” ei este să „salveze Bucureștiul” la următoarele alegeri locale.

„Eu am un obiectiv, eu vreau sa salvez Capitala de falsii salvatori ai Capitelei, de cei care au manipulat in Capitala mintind. Da, misiunea mea, cel putin asa am stabilit la nivel politic, daca suntem sanatosi, daca ajungem toti bine pete 3,5 ani la acel moment, sa salvez Bucurestiul de falsii salvatori”, a declarat Firea.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a adăugat: `Stiti ca erau momente cand bucuresteni ieseau din case in iarna asta sa se incalzeasca un pic'.