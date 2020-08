VIDEO Gabriela Firea, după plângerea penală a USR-PLUS: 'Am văzut că circulă un filmuleţ, sunt fake-news-uri'

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat luni că echipa PSD Bucureşti a strâns peste numărul necesar de semnături pentru alegerile locale şi că este vorba despre semnături reale, adăugând că înregistrarea care circulă în mediul online reprezintă o manipulare.

"Vreau să le mulţumesc tinerilor care ne-au ajutat în această perioadă să strângem semnături - semnături reale. Am văzut că circulă un filmuleţ, nu întâmplător provenit dintr-o echipă adversă. Sunt fake-news-uri, sunt manipulări. Este o campanie murdară care a început încă din ianuarie împotriva mea, dar eu sunt convinsă că toţi românii - şi, bineînţeles, şi bucureştenii - ştiu să selecteze informaţiile reale, adevărate, de cele care sunt ori trunchiate, ori inventate pur şi simplu. Mă delimitez în totalitate de astfel de practici. Noi venim în faţa cetăţenilor cu ceea ce am făcut bun în cariera noastră, ce am făcut până acum şi ce urmează să facem şi nu mă voi preta să fac astfel de lucruri împotriva contracandidaţilor mei. Cred că ar trebui să le fie ruşine politicienilor care - neavând niciun proiect, niciun program pentru Bucureşti - nu fac altceva decât o campanie murdară. Le mulţumesc tinerilor care ne-au sprijinit să strângem peste 43.000 de semnături. Aveam nevoie doar de 9.000", a precizat primarul general cu ocazia depunerii listei de candidaţi PSD pentru Consiliul General al Capitalei.

Luni, candidatul PNL susţinut de USR PLUS la Primăria Sectorului 5, Cristian Băcanu, a anunţat că a formulat plângere penală, după ce în spaţiul public a apărut o înregistrare video conform căreia ar fi fost falsificate semnături pentru listele depuse de PSD la alegerile locale din Sectorul 5.

"În dimineaţa asta, am formulat plângere penală cu privire la modul în care oamenii de la PSD au înţeles să falsifice semnăturile pentru susţinerea echipei Firea - Florea. Este vorba despre falsificarea semnăturilor din Sectorul 5. Există acel film pe care l-a văzut o ţară întreagă", a declarat Băcanu.

De asemenea PLUS Bucureşti a anunţat că Alianţa USR PLUS Sector 5 a depus denunţ penal împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, "precum şi împotriva Partidului Social Democrat şi tuturor persoanelor care au contribuit la vicierea procedurii" referitoare la obţinerea de semnături în susţinerea candidaturii.

"Considerăm că s-a comis infracţiunea de abuz în serviciu, în scopul obţinerii de foloase pentru sine (numitul Florea Daniel) şi pentru altul (Partidul Social Democrat), deoarece, în loc să îşi îndeplinească activităţile specifice locului lor de muncă, cel mai probabil la ordinul primarului Sectorului 5 al municipiului Bucureşti, oamenii surprinşi în înregistrarea video prestează o activitate ilicită în beneficiul PSD şi al lui Daniel Florea, provocând astfel o pagubă bugetului local Sector 5", a precizat sursa citată.

PLUS Sector 5 a postat pe Facebook o înregistrare video în care susţine că ar apărea angajaţi ai Primăriei Sectorului 5 care completează liste de semnături pentru candidatura primarului Daniel Florea.