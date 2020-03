VIDEO Gabriela Firea i-a scris lui Klaus Iohannis și a sesizat CSAT, după poluarea din București: Ce piste prezintă primarul

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că a cerut preşedintelui Klaus Iohannis ca "situaţia gravă" legată de poluarea din Bucureşti, din noaptea de duminică spre luni, să fie analizată în CSAT. "Nu poate să existe un poluator care ori este ţinut la secret, ori să nu-l identificăm, ambele variante fiind la fel de grave", spune Firea, adăugând că nu acceptă "răspunsul neprofesionist, incorect, că a fost un cumul de factori".

"Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT în care am descris şi în termeni tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni, şi am transmis rugămintea, solicitarea, de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT. Repet, populaţia trebuie să fie protejată şi nu ajută la nimic dacă responsabilii şi decidenţii de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă", a declarat Gabriela Firea miercuri seară, într-o conferinţă de presă.

Firea s-a declarat convinsă că se va afla cine este poluatorul.

Ea a adăugat că a trimis o scrisoare preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, cu solicitarea de a se analiza ce s-a întâmplat în Bucureşti, în noaptea de duminică spre luni, şi la Comisia de Mediu din Parlament sau, dacă este necesar, să se constituie o comisie specială de anchetă.

"Nu poate să existe un poluator care ori este ţinut la secret, ori să nu-l identificăm, ambele variante fiind la fel de grave. De asemenea, având în vedere că atât dl ministru a spus că a aflat de pe Facebook, cât şi noi la Primărie, la Direcţia de Mediu am fost informaţi foarte târziu de către Agenţia de Mediu, o instituţie în subordinea Ministerului Mediului, în legătură cu acest accident ecologic, consider că nu mai sunt suficiente cele şase staţii de monitorizarea calităţii aerului din municipiul Bucureşti pe care le are Agenţia de Mediu şi am solicitat un punct de vedere Curţii de Conturi dacă putem şi noi să facem o astfel de cheltuială, şi anume achiziţia în regim de urgenţă a unor staţii de monitorizarea calităţii aerului, tocmai pentru a avea informații în timp real şi a le comunica populaţiei", a spus Firea.

Ea a susţinut că a făcut aceste demersuri întrucât nu a văzut de la instituţiile cu atribuţii decât "răfuieli personale" şi aruncarea responsabilităţii.

"Nu ştim, repet, în trei zile, cine a poluat. Nu acceptăm răspunsul neprofesionist, incorect, că a fost un cumul de factori, cel mai important fiind acela că de Lăsata Secului, tradiţional, se dă foc unor cauciucuri (...) acestea nu puteau să creeze o poluare atât de mare", a argumentat primarul general.

Ea a solicitat Ministerului Mediului să ridice filtrele de la aparatele de monitorizare a calităţii aerului şi să le analizeze în laborator pentru a spune ce pulberi şi particule au fost dispersate în aer.

Firea a spus că sunt mai multe supoziţii privind poluatori industriali, una dintre ele fiind ca două dintre CET-uri - Grozăveşti şi Progresul - să fi ars mai multă păcură decât aveau capacitatea, fiind foarte vechi şi intens poluatoare, şi să fi avut şi filtrele necurăţate.

