VIDEO Gabriela Firea îi pune întrebarea de 1000 de puncte lui Nicușor Dan: Unde s-au dus banii?

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, îl întreabă pe actualul primar Nicușor Dan cum se poate ca Primăria Capitalei să aibă acum mai multe datorii decât în 2020, asta în condițiile în care au fost fonduri duble de la Guvern.

”După 4 ani de mandat, actualul primar general nu poate invoca tot „greaua moștenire”!

Tema datoriilor lăsate de echipa Firea este una falsă. Deja, Primăria Capitalei are datorii mai mari decât cele pe care actualul primar le-a găsit la finalul lui 2020.

Bucureștenii pot vedea investițiile din mandatul meu, nu trebuie să creadă doar manipulările despre excursiile in alte țări sau despre festivaluri. Am construit spitale noi, pasaje, am lărgit străzi importante, am cumpărat 800 de vehicule noi pentru transportul public, am atras fonduri europene de 1 miliard de euro!

Pe ce s-au dus banii din ultimii 4 ani? Sumele duble primite de la Guvern, față de mandatul meu.”, scrie Gabriela Firea.