VIDEO – Revoluție în Georgia: Parlamentul a adoptat controversata lege a 'influenţei străine' / Bătaie între deputaţi și scandal în stradă

Georgia a adoptat marţi în ultima lectură un proiect controversat de lege privind ”influenţa străină”, în pofida unor manifestaţii de amploare împotriva acestui text care, potrivit criticilor, deturnează această ţară din Caucaz de la Uniunea Europeană şi o orientează către Moscova, relatează AFP, potrivit News.ro.

Sute de tineri manifestanţi erau adunaţi în faţa sediului Parlamentului marţi, înaintea acestui vot. Însă această mişcare de protest, la care iau parte zeci de mii de oameni, nu a reuşit să determine puterea să renunţe.

În 2023, manifestaţii masive au determinat Partidul Visul Georgian, aflat la putere, să abandoneze o primă versiune a proiectului.

Criticii au numit-o ”legea rusă”, deoarece textul copiază o lege a Kremlinului în reprimarea opoziţiei.

Această trimitere este deosebit de sensibilă în Georgia, o ţară care pendulează între sferele de influenţă rusă şi europeană şi care a fost invadată de Rusia în august 2008, când au purtat un război-fulger de opt zile.

În timpul dezbaterilor în vederea adoptării legii în ultima lectură, aleşi din cadrul majorităţii şi opoziţiei s-au bătut cu pumnii. Încăierări de acest fel au avut loc în ultimele săptămâni.

Roberta Metsola, mesaj pentru georgieni: Tbilisi, te auzim! Te vedem

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a exprimat, marți, sprijinul pentru poporul georgian, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Tbilisi, te auzim! Te vedem! Georgienii de pe străzi visează la Europa. Fluturând cu mândrie steagul european. Ei vor un viitor european. Ei se așteaptă la valori și standarde europene. Parlamentul European este alături de poporul Georgiei”, scrie Roberta Metsola pe platforma X.

