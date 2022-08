VIDEO | Imagini apocaliptice din Cuba: Incendiu devastator la rezervor de combustibil, provocat de un fulger

Un al doilea rezervor de stocare a combustibilului din apropierea portului cubanez de superpetroliere din Matanzas a explodat sâmbătă dimineața, în urma unui incendiu care a ars toată noaptea după ce un fulger a lovit un alt rezervor vineri seara, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Televiziunea de stat cubaneză a anunțat că cel puțin 67 de persoane au fost rănite în cea de-a doua explozie, iar 17 pompieri au fost dați dispăruți. Civilii fuseseră deja evacuați din zonă.

Ministrul Sănătății, José Angel Portal Miranda, a declarat într-o postare pe Twitter că, dintre cei răniți, trei sunt în stare critică, trei foarte gravă și alți 12 sunt în stare "gravă".

Șapte pacienți au fost transferați la spitale din capitala Havana.

Președintele Miguel Diaz-Canel a vizitat locul accidentului, situat la 80 de mile est de Havana, în jurul miezului nopții și a revenit în cursul dimineții, în timp ce televiziunea de stat transmitea în direct dezastrul în desfășurare.

Diaz-Canel a postat pe Twitter, înainte de a doua explozie, că primii respondenți "încercau să evite răspândirea flăcărilor și orice scurgere de combustibil" în golful Matanzas.

Un tweet ulterior de la biroul său a declarat că Cuba a cerut ajutorul națiunilor prietene pentru a stinge incendiul.

Sâmbătă dimineață, incendiul părea complet scăpat de sub control, amenințând alte rezervoare de depozitare a combustibilului din apropiere, în timp ce fumul ajungea la Havana.

Un paramedic de la fața locului, care a cerut să nu fie identificat, a declarat telefonic că se turna apă rece pe rezervoarele din apropiere.

Cuba suferă zilnic de pene de curent și penurie de combustibil, iar pierderea combustibilului și a capacității de stocare este posibil să agraveze situația.

Jorge Pinon, director al Programului pentru energie și mediu din America Latină și Caraibe al Universității Texas din Austin, a declarat că în zonă se aflau opt rezervoare mari, fiecare cu o capacitate de 300.000 de barili.

"Zona este un punct de transbordare a combustibilului pentru diverse centrale termoelectrice, nu doar pentru cea din apropiere, așa că aceasta ar putea fi o veste foarte proastă pentru rețeaua electrică", a spus el.

???????? At least 77 people have been injured in a massive fire at an oil storage base in Cuba's Matanzas province, which was caused by a lightning strike, local news portal Cubadebate reported. pic.twitter.com/P9adu7DzS2