VIDEO Incendiu masiv la un zgârie-nori din Emiratele Arabe Unite

Cel puţin 12 persoane au fost rănite într-un incendiu masiv care a cuprins un zgârie-nori din Emiratele Arabe Unite, a anunţat miercuri Ministerul de Interne, citat de dpa şi BBC.

Focul a izbucnit marţi seara, din motive necunoscute încă, la turnul Abbco din oraşul Sharjah, o clădire rezidenţială cu 48 de etaje. O faţadă a clădirii a fost aproape complet distrusă, scrie agerpres.ro.

Echipajele apărării civile au reuşit să preia controlul asupra flăcărilor după două ore, blocul fiind evacuat, a relatat Gulf News.

Locatarii au fost evacuaţi înainte ca focul să cuprindă întreaga clădire, ceea ce a contribuit la evitarea agravării bilanţului de victime, a menţionat un responsabil al apărării civile, citat de BBC.

"Am auzit alarma de incendiu, dar am crezut că e un exerciţiu", a declarat pentru cotidianul The National, din Abu Dhabi, Fadlallah Hassoun, cetăţean sirian care locuieşte la etajul 15. "Apoi, când am auzit sirene şi ţipete, m-am uitat afară şi am văzut vecini fugind pe scările de la ieşirea de incendiu".