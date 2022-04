VIDEO Incendiu uriaș într-un institut de cercetare pentru rachete al armatei ruse: Sunt cel puțin 6 morți și aproape 30 de răniți

Şase persoane şi-au pierdut viaţa joi după ce un incendiu a izbucnit în Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Apărare Aerospațială de pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Mai mulți angajați ai institutului au fost nevoiți să sară pe ferestrele de la etajele superioare pentru a scăpa de flăcările care au cuprins 1.000 de metri pătrați de spațiu.

Autorităţile citate susţin că 27 de persoane au fost rănite. Agenţia de ştiri TASS a relatat, citând serviciile de urgenţă, că cel puţin zece persoane sunt date dispărute.

În imaginile de la locul incendiului care au circulat pe reţelele de socializare din Rusia se puteau vedea o coloană groasă de fum şi flăcări ieşind pe ferestrele institutului. Până în prezent nu a fost avansat vreun posibil motiv pentru declanşarea incendiului, scrie agerpres.ro.

Pentru stingerea incendiului au fost trimise mai multe echipe de pompieri și un elicopter.

În urma incendiului, acoperișul s-a prăbușit pe toată suprafața clădirii.

Institutul efectuează cercetare în domeniul spaţial, inclusiv la un sistem de apărare aeriană unificat pentru blocul CSI (Comunitatea Statelor Independente) format din fostele republici sovietice, potrivit site-ului Ministerului rus al Apărării.

Russian military research facility in Tver on fire Russia’s Ministry of Defence Aerospace Forces research facility caught on fire today at noon. At least two people died in the flames, and around 30 were wounded, according to TASS. video was published on local vk page pic.twitter.com/qmkUrweb0F

In Tver, the building of NII-2 of the Ministry of Defense is on fire. The fire is visible in the windows of the second and third floors. Rescuers are on the scene of the fire. People have been evacuated. Previously, about 30 people sought medical help pic.twitter.com/Mgydo92btn