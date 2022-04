Video - Incendiu uriaș la un depozit de petrol din Rusia, la 100 de km de Ucraina

Un puternic incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din oraşul rusesc Briansk, situat la aproximativ 100 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina, relatează TASS, citând un reprezentant al guvernului regiona.

„Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că a avut loc un incendiu”, a declarat biroul de presă al guvernului, adăugând că "există şi o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil".

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB