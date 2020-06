VIDEO INCIDENT MILITAR între Rusia și SUA: Patru avioane de recunoaştere ruseşti au fost interceptate lângă Alaska

Aviaţia militară americană a interceptat sâmbătă patru avioane de recunoaştere ruseşti Tu-142 la 120 de kilometri de statul Alaska, a raportat Comandamentul securităţii aeriene a Statelor Unite şi Canadei (NORAD), scrie AFP.

Avioane de vânătoare F-22 "au interceptat patru avioane de recunoaştere ruseşti Tu-142 intrând în zona de identificare a apărării aeriene a statului Alaska, la 27 iunie", a indicat NORAD într-un comunicat, scrie agerpres.ro.

Zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) este un perimetru în care traficul aerian este supravegheat de armata uneia sau mai multor ţări, dincolo de spaţiul aerian naţional, pentru a dispune de un timp suplimentar de reacţie în cazul unei manevre ostile.

Statele Unite au stabilit patru, dar alte aproximativ zece ţări de asemenea şi-au creat.

Cele din Alaska se întind până la aproximativ 320 km de coastă.

Avioanele "Tu-142 s-au apropiat la mai puţin de 65 de mile marine (120 kilometri) de sudul Insulelor Aleutine din Alaska şi au rămas în ADIZ timp de aproape opt ore", a adăugat NORAD, precizând că acestea nu au pătruns în spaţiul aerian american.

A fost pentru a patra oară în această lună când Statele Unite au interceptat avioane militare ruseşti în apropiere de Alaska.

La 29 mai, Ministerul rus al Apărării a publicat imagini arătând două bombardiere americane B-1 interceptate de apărarea aeriană rusă după ce au survolat Marea Baltică şi Marea Neagră în apropiere de Rusia.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020.



video: https://t.co/jPJB21pen3