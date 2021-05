VIDEO Inteviu inedit cu Simona Halep - Cu cine ar merge la dans

Simona Halep a făcut deliciul fanilor de la Madrid, răspunzând unui set inedit de întrebări. Care sunt favoritele românvei din circuitul WTA

- Cu cine ai merge la dans?

- Elina Svitolina, cu siguranță. Am văzut-o pe Instagram, este foarte bună. Eu nu mă pricep, dar m-ar învăța ea.

- Cu cine ai merge în vacanță?

- Cu Petra Kvitova, pentru că este o persoană foarte drăguță.

- Cu cine ai călători spre Australia?

- Cu Ash Barty, categoric. Mi-ar spune niște povești interesante.

- A cui listă telefonică ai vrea să o copiezi?

- A lui Naomi Osaka, e japoneză și are cu siguranță persoane interesante.

- Pe cine ai ruga să gătească pentru tine?

- Pe Garbine Muguruza, pentru că e din Spania.

- Ca cine ai vrea să arăți?

- Aș vrea să fiu precum Karolina Pliskova. E înaltă, o persoană specială și am o relație deosebită cu ea.

- Pe cine ai suna într-o zi proastă?

- Pe Kiki Bertens.

Whose telephone contact list would you copy? ????@Simona_Halep | #MMOPEN pic.twitter.com/3NEHO8ObfQ