VIDEO - Inundații CATASTROFALE în România: mașinile au fost luate pe sus de puhoaie

Zeci de gospodării şi locuinţe au fost inundate sâmbătă seara în județul Brașov. Mai multe maşini au fost luate de ape în localitatea Ormeniș.

Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașină cu numărul 'M..E PSD' a fost ELIMINATĂ: șoferul are dosar penal

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, Luiza Dănilă, cele mai afectate de ploile care au avut loc în ultimele 12 ore în județ au fost localitățile Ormeniș, Budila și Prejmer.

În comuna Ormeniș, câteva maşini au fost luate de ape, oamenii postând filmări pe Facebook.

"Am intervenit în localitatea Ormeniș pentru înlăturarea efectelor produse de inundații, pârâul care trece prin localitate a ieșit din albie. Zece gospodării au fost afectate. Am intervenit cu șase motopompe transportabile și remorcabile și cu o motopompă de mare capacitate. Am intervenit și în Budila, două case și 15 curți au fost inundate și în Prejmer, unde 10 case și 20 de gospodării au fost afectate", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov.