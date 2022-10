VIDEO - Iranul, în pragul unui război civil: 185 de morţi, inclusiv 19 copii, după protestele din țară (Iran Human Rights)

Protestele declanşate de moartea unei tinere aflate în custodia poliţiei au continuat duminică în Iran, sfidând represiunea autorităţilor, un grup pentru drepturile omului anunţând că cel puţin 185 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise în urma demonstraţiilor, anunţă Iran Human Rights, potrivit Reuters, relatează News.ro.

”Cel puţin 185 de persoane, inclusiv cel puţin 19 copii, au fost ucise în protestele la nivel naţional din Iran. Cel mai mare număr de asasinate a avut loc în provincia Sistan şi Baluchistan, unde au murit jumătate din numărul total înregistrat”, a precizat Iran Human Rights.

Autorităţile au descris protestele ca fiind un complot al duşmanilor Iranului, inclusiv al Statelor Unite. Aceştia i-au acuzat pe disidenţii înarmaţi, printre alţii, de violenţe care ar fi provocat moartea a cel puţin 20 de membri ai forţelor de securitate.

Protestele antiguvernamentale care au început pe 17 septembrie la înmormântarea tinerei de 22 de ani Mahsa Amini în oraşul ei kurd Saqez s-au transformat în cea mai mare provocare pentru liderii religioşi ai Iranului din ultimii ani, protestatarii cerând căderea Liderului Suprem, Ayatollah Ali Khamenei.

Videoclipurile distribuite pe reţelele sociale au ilustrat proteste în zeci de oraşe din Iran, duminică dimineaţa, la care au participat sute de eleve de liceu şi studente, în pofida utilizării de gaze lacrimogene, bâte şi, în multe cazuri, muniţie reală de către forţele de securitate, au menţionat grupurile care apără drepturile omului.

Autorităţile iraniene au negat că au fost folosite gloanţe reale.

Un videoclip postat pe Twitter de activistul 1500tasvir, care are foarţe mulţi urmăritori, a arătat forţe de securitate înarmate cu bâte atacând elevii unui liceu din Teheran.

Într-un alt videoclip, un bărbat a strigat ”Nu-mi lovi soţia, este însărcinată”, în timp ce încerca să o protejeze de poliţia din oraşul Rafsanjan, sâmbătă.

Un videoclip distribuit de contul de Twitter Mamlekate, care are peste 150.000 de urmăritori, a arătat forţe de securitate urmărind zeci de elevi în oraşul Bandar Abbas. Postările pe reţelele sociale spun că magazinele au fost închise în mai multe oraşe după ce activiştii au cerut o grevă generală.

In Tehran, protesters are chanting against the Islamic Republic and Khamenei.

8 October 2022#IranProtests pic.twitter.com/4M4HyxSR1G