VIDEO - Israelul a lovit cu rachete un cartier de lux din Damasc

În această zonă se află sediile mai multor agenţii de securitate. Luna trecută, lovituri israeliene au vizat un cartier de "vile ale unor militari şi oficiali de rang înalt" din Damasc.

Armata israeliană a efectuat sute de lovituri aeriene în Siria de la începutul războiului civil în această ţara vecină în 2011,dar aceste lovituri s-au amplificat de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza în octombrie.

Israel vizează în Siria în principal forţele sprijinite de Iran, un aliat al guvernului preşedintelui sirian Bashar al-Assad şi susţinător-cheie al mişcării libaneze Hezbollah.

Autorităţile israeliene rareori comentează aceste lovituri, dar au declarat în mod repetat că nu vor permite Iranului, inamicul jurat al Israelului, să-şi extindă prezenţa în Siria.

