VIDEO - Israelul publică imagini în care un angajat ONU transportă cadavrul unui israelian

Pe înregistrarea camerelor de supraveghere făcută publică poate fi văzut un SUV alb care intră în kibbutzul Be'eri, una dintre comunitățile cele mai afectate de atacurile de pe 7 octombrie. Vehiculul se oprește în fața a trei cadavre care zac pe stradă și pe trotuar, lângă o ladă frigorifică de picnic răsturnată. Un bărbat iese din mașină cu o pușcă. Șoferul, care este îmbrăcat în negru și identificat ca fiind Naami, coboară la rândul lui. Împreună îl ridică de mâini şi de picioare pe unul dintre bărbații care zac pe stradă şi îl pun pe bancheta din spate a SUV-ului. Cei doi se uită apoi pentru scurt timp la obiectele împrăștiate înainte de a pleca din kibbutz.

Într-o conferință de presă de vineri, ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a făcut referire la noul videoclip și a spus că peste 30 de lucrători ai UNRWA au participat la masacrul din 7 octombrie și au facilitat operaţiunile de luare de ostatici.

Publicaţia Washington Post a vorbit prima dată despre videoclipul în cauză, distribuit online de oficiali israelieni care l-au identificat pe bărbatul din imagini ca fiind Faisal Ali Mussalem Al Naami, un asistent social de la Agenția ONU pentru refugiaţii palestinieni - UNRWA - din Fâșia Gaza.

Autorităţile israeliene au prezentat informații conform cărora unii angajați ai UNRWA au participat la răpiri și ucideri în timpul atacului din 7 octombrie, care a declanșat războiul din Gaza. Acuzaţiile au determinat multe țări să oprească finanţarea pentru agenția ONU. UNRWA a negat toate învinuirile, descriindu-și rolul doar ca unul umanitar.

Jonathan Fowler, un purtător de cuvânt al UNRWA, a declarat ca răspuns la videoclip: "Nu este posibil ca UNRWA să verifice filmările sau fotografiile și să stabilească cine este persoana respectivă. Nu ni s-a prezentat nicio dovadă din partea autorităților israeliene". "Dar, dat fiind faptul că este în curs o anchetă a celor mai înalte autorități de investigație din cadrul ONU, invităm orice țară, partid sau instituție cu informații – inclusiv informații disponibile în domeniul public – să le furnizeze Oficiului Serviciilor de Supraveghere Internă de la sediul ONU pentru a ajuta la avansarea acestei anchete".

