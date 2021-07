VIDEO - Italianul Leonardo Bonucci îi sfidează pe Cristiano Ronaldo și pe Paul Pogba: a băut suc și bere după ce a câștigat EURO

Italianul Leonardo Bonucci a fost cel mai bun jucător al finalei Euro-2020, dintre Anglia şi Italia. La conferinţa de presă a împăcat pe toată lumea: a băut şi Coca-Cola şi Heineken, arată News.ro.

Bonucci a apărut la conferinţa de presă cu trofeul pentru cel mai bun jucător, dar având în mână o sticlă de Coca Cola şi una de bere Heineken.

El a spus în faţa jurnaliştilor: "Merit" şi a băut o gură de bere şi apoi una din băutura carbogazoasă.

La conferinţa de presă de cu o zi înaintea meciului de la Budapesta, dintre Portugalia şi Ungaria, Cristiano Ronaldo a îndepărtat din faţa sa două sticle de Coca-Cola şi luat una de apă, spunând "apă!", un îndemn la a nu bea celebra băutură răcoritoare.

La rândul său, francezul Paul Pogba a luat o sticlă de bere Heineken (fără alcool) care se afla în faţa sa şi a pus-o sub masă, la o conferinţă de presă de la Euro-2020.

