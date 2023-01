Video | Joe Biden, o nouă 'ieșire în decor': 'Dacă vreți să atacați guvernul federal, aveți nevoie de câteva F-15, nu de un AR-15'

Președintele Joe Biden a adus un nou argument ciudat pentru interzicerea anumitor tipuri de puști, susținând că americanii ar avea nevoie de mai mult decât de arme dacă ar dori să atace guvernul federal.

Biden a declarat luni, în timpul micului dejun organizat de National Action Network (NAN) cu ocazia Zilei Martin Luther King Jr., că AR-15 nu ar fi suficiente pentru ca cetățenii americani să poată cuceri guvernul.

Principala motivație pentru protecția celui de-al doilea amendament a venit din dorința „părinților fondatori” de a le permite cetățenilor să se ridice și să răstoarne guvernul dacă doresc acest lucru. Acesta a fost menit să fie un egalizator pentru cetățeni împotriva unui guvern potențial corupt.

Președintele a mai spus în discursul său că republicanii văd un beneficiu monetar în menținerea legalității anumitor puști semiautomate și de mare capacitate.

„Nu există nicio valoare socială [pentru armele de asalt]”, a spus Biden în fața unei săli prietenoase de participanți la un mic dejun pentru organizația non-profit pentru drepturile civile NAN a reverendului Al Sharpton.

„Căprioarele nu poartă veste kevlar acolo, de ce naiba ai nevoie de o armă de asalt... nu, vorbesc serios”, a spus președintele, repetând argumentul său frecvent folosit împotriva armelor de foc de tip AR. „Și interziceți numărul de gloanțe care intră într-un încărcător. Nu este, nu este nevoie de nimic din toate astea”.

Dar apoi Biden a lansat un nou argument, susținând că nu numai că AR-15 sunt prea mult pentru a fi folosite la vânătoare, dar că nu sunt suficiente pentru a proteja cetățenii împotriva guvernului federal.

„Dacă trebuie să vă faceți griji în privința confruntării cu guvernul federal, aveți nevoie de niște F-15”, a spus Biden, făcând referire la avioanele militare. „Nu aveți nevoie de un AR-15”.

„Vorbesc serios, gândiți-vă la asta. Gândiți-vă la rațiunea pentru asta. Este vorba de bani”, a spus el.

Președintele a promis în timpul discursului său cu ocazia Zilei MLK: „Voi obține interzicerea armelor de asalt. Am făcut-o o dată, o voi face din nou”.

Biden a insistat în repetate rânduri ca Congresul să adopte ceea ce el numește „reforma de bun simț a armelor”, care include interzicerea așa-numitelor arme de asalt, o expresie pe care mulți oameni care nu sunt familiarizați cu armele de foc o folosesc pentru a descrie armele de tip AR și AK - și alte puști semiautomate.

Președintele a cerut, de asemenea, interzicerea la nivel național a încărcătoarelor de mare capacitate.

Un argument frecvent folosit de grupurile care se opun celui de-al doilea amendament este că oamenii ar trebui să cumpere puști doar pentru vânătoare.

Aceștia glumesc sarcastic spunând că vânătorii care vor să folosească AR-15 trebuie să aibă o „țintă groaznică”.

Susținătorii pro-Second Amendament susțin că nu ar trebui să existe restricții asupra stilului de arme de foc pe care cetățeanul american mediu ar trebui să le poată cumpăra, subliniind protecția constituțională a dreptului de a purta arme ca o modalitate de apărare împotriva guvernului sau de revoltă împotriva acestuia.

