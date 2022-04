VIDEO Jucătorii echipelor Atletico Madrid şi Manchester City au fost aproape de a se lua la bătaie pe tunelul care duce la vestiare

Incidentele care au avut loc, miercuri seară, în finalul meciului dintre Atletico Madrid şi Manchester City, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, au continuat pe tunelul care duce la vestiarele Stadionului Wanda Metropolitano, informează lequipe.fr, relatează News.ro.

Scandalul a început aproape de minutul 90, când fundaşul Felie (Atletico) a avut o intrare nesportivă asupra lui Phil Foden (City). Atcantul englez s-a rostogolit de durere, întâi în afara terenului, din dinamica fazei şi înapoi pe teren, după ce şi-a dat seama că nu e pe suprafaţa de joc şi nu poate opri meciul.

Un alt fundaş al gazdelor, muntenegreanul Stefan Savici a remarcat ce a făcut Foden şi a încercat să-l scoată din teren cu forţa, ca jocului să continue. Gestul acestuia a dus la o grămadă spontană între jucătorii celor două echipe, care s-au împins reciproc, în meleu intervenind şi fotbalişti de rezervă de la City.

Meciul a fost întrerupt mai multe minute, iar arbitrul german Daniel Siebert l-a eliminat pe Felipe.

Partida a fost prelungită cu 12 minute şi la capătul ei City şi Atletico au remizat, 0-0, scor care a calificat formaţia din Manchester în semifinale (1-0 în tur).

Conflictul a continuat pe tunelul care duce la vestiare, Savici căutând să se ia la bătaie cu jucătorii echipei engleze. El şi coechipierul lui croat Sime Vrsaljko aveau ceva de împărţit cu adversarii de la care s-au remarcat Jack Grealish şi Kyle Walker, jucătorii fiind ţinuţi cu greu în frâu de coechipieri şi de membri ai staff-urilor. Fotbalişti de la cele două echipe s-au înjurat şi s-au scuipat şi spiritele nu s-au potolit decât odată cu intervenţia poliţiei.

Manchester City va evolua în semifinale cu Real Madrid, primul meci pe teren propriu, la 26/27 aprilie, iar returul, la 3/4 mai.

Did Felipe deserve a red card for this challenge against Foden? ????#UCL pic.twitter.com/c2Hk9kxt20