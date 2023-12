Video Julia Roberts a recunoscut! 'Sunt un mare fan al lui Manchester United! Nu mă veți face să mă răzgândesc!'

Julia Roberts, celebra actriță de la Hollywood, a recunoscut că este un fan al lui Manchester United. Invitată la un talk-show din Marea Britanie, actrița a fost huiduită după ce a susținut că simpatizează cu Manchester United, dar nu s-a lăsat intimidată.

Julia Roberts a intervenit imediat după ce a fost apostrofată: "Oh, haideți! Haideți! Nu mă veți face să mă răzgândesc. Am fost pe Old Trafford. Da, sunt un mare fan al echipei. Am 3 copii. Datorită lor am început să fim fanii lui Manchester United. Când erau foarte mici, au început să joace fotbal, să urmărească meciuri la televizor. Până atunci, eu nu am realizat cât de captivant este. Apoi, cumva, Manchester United a devenit echipa noastră, echipa familiei, motorul familiei. Am devenit ușor obsedați.", a mai spus Julia Roberts.

Tom Hanks, invitat și el în studiou, a recunoscut că simpatizează cu Aston Villa.