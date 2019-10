VIDEO Klaus Iohannis anunță că românii mai au de așteptat pentru România normală: Președintele spune că abia după parlamentare începe reconstrucția

Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la Focșani, că proiectul său, ”România normală”, nu va începe, așa cum se aștepta lumea, după preluarea guvernării, prin instalarea guvernului Ludovic Orban, sau după câștigarea prezidențialelor. România normală va debuta abia după alegerile parlamentare din decembrie 2020, dacă PNL va triumfa, a precizat Iohannis.

”Sunt foarte bucuros să vă revăd. Am venit, azi, aici, și bucuros, și mândru de voi. Sunteți, cum s-a mai remarcat, dar îmi face plăcere să o spun și eu, sunteți revelația liberală a europarlamentarelor și referendumului. Noi am câștigat o bătălie. De fapt, am câștigat 3: europarlamentarele, referendumul și moțiunea. Eu tot vorbesc și le spun românilor despre reconstrucție. Bătălie și reconstrucție sună a război. După bătălii, se reconstruiește. V-ați dat seama cine cu cine e în război. Voi și cu mine sunteți în război cu PSD. O să îl câștigăm. Mai avem 3 bătălii de dat, după care facem România normală.

Când vorbești despre război e un lucru foarte serios. Și-au înșurubat pretenarii și oamenii în funcții cheie nu pentru că au fost foarte buni, ci pentru că au fost obedienți. PSD a început războiul împotriva românilor și a României. Cineva trebuia să ia partea românilor, și asta am făcut noi, voi și cu mine, De asta suntem în război cu PSD, pentru că i-au atacat pe români și pe România, și noi nu tolerăm așa ceva.

Vom pune un guvern care să lucreze pentru români, nu împotriva românilor, ca PSD, și care să o reconstruiască, nu să o demoleze, ca PSD. Prezidențialele, localele și parlamentarele le vom câștiga împreună. Le vom câștiga și vom reconstrui România normală. E normal ca Moldova să fie legată de țară cu autostradă. Ar fi normal să își găsească de lucru la ei acasă, să nu fie nevoiți să plece, pentru mulți vrânceni și focșăneni. Ar fi normal ca cei dragi să se întoarcă acasă. Ar fi normal să se întoarcă acasă unde găsesc de lucru și unde câștigă suficient pentru un trai decent. Ar fi normal să aveți, în oraș, un spital unde să fiți tratați cu respect. Toate aceste lucruri, după ce câștigăm alegerile, le vom face împreună.

Până acum lucrurile au mers foarte bine. Marea schimbare în România se va produce doar atunci când români votează PNL, și asta se va întâmpla inclusiv la parlamentare. Să pornim împreună la treabă. Vă promit că nu mai durează un mandat până revin la voi, aici, în Focșani.”, a declarat Klaus Iohannis.