VIDEO - Klaus Iohannis, despre COVID-19: 'Suntem pe un platou. Doar dacă vă vaccinați putem învinge pandemia'

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Cotroceni, legat de evolutia pandemiei de coronavirus in Romania, ca momentan s-a atins un „platou” dar ca este devreme pentru a spune ca lupta cu virusul s-a incheiat si ca numai vaccinarea poate invinge pandemia.

„Suntem pe un platou, numarul de persoane nou imbonavite intr-o zi este aproximativ egal cu numarul celor care se fac bine, care scapa de boala. La sectiile ATI numarul de internati este in usoara scadere, insa suntem departe sa putem spune ca s-a terminat pandemia. In consecinta, respectati restrictiile, purtati masca, distantare, masurile in vigoare.

Campania de vaccinare merge din ce in ce mai departe, numarul de doze creste de la o luna la alta, la fel ca numarul centrelor de vaccinare. Avem o sansa sa trecem de aceasta pandemie daca ne vaccinam. Va invit pe toti sa va vaccinati pentru ca doar asa vor putea sa invingem aceata pandemie”, a declarat seful statului.