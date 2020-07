VIDEO Klaus Iohannis, după întâlnirea cu Ludovic Orban: 'Este o veste foarte, foarte bună'

Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, o ședință pe tema fondurilor europene, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și miniștrii Finanțelor și Fondurilor Europene.

Iohannis a declarat, după întâlnire, că suma nu va fi folosită doar pentru a relansa economia României, ci și pentru reconstrucția țării.

Citește și: Vestea mult așteptată! Când ar putea fi gata primul vaccin împotriva COVID-19

”După cum probabil s-a aflat, ieri am ajuns la un acord în Consiliul European și României i-a fost alocată suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene pentru anii care urmează. Este o sumă foarte mare și cu acești bani, dragi români, vom fi în situația nu doar de a relansa economia României, vom fi în situația de a reconstrui România, deci să intervenim și în economie, și în marile sisteme publice. Este o veste foarte, foarte bună.

Pentru a folosi acești bani și pentru a nu ajunge în situația să-i avem teoretic și să nu îi folosim, trebuie însă să ne facem un plan. Un plan solid, bun, aplicabil.

Citește și: Nelu Tătaru, despre o nouă stare de urgență în România: Nu m-aș gândi la asta, ci mai mult la asigurarea măsurilor

Imediat după ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare, care va fi pusă la dispoziția României, am convocat, evident, o echipă guvernamentală, cu care m-am întâlnit până acum câteva momente, o echipă condusă de Premierul Orban, cu care am discutat aceste lucruri.

Nu, nu a fost prima întâlnire cu această temă, ca să nu își imagineze cineva că până acum am stat și am așteptat. Am avut multe întâlniri cu Guvernul pe proiecte europene, pe fonduri europene și vreau să detaliez chiar un pic, ca să știm despre ce vorbim aici.”, a declarat Klaus Iohannis.

Citește și: Starea de urgență revine în România! Primul județ în care se va întâmpla asta .