VIDEO Klaus Iohannis: Eu nu îmi doresc să se prelungească starea de alertă cu actualele măsuri, ci una mai suplă

Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori la Monumentul ”Kilometrul Zero al democrației”, cu prilejul marcării a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universității” și Mineriada din 13-15 iunie 1990.

Iohannis a făcut un nou apel la parlamentari să voteze prelungirea stării de alertă, pentru că ”virusul încă este în comunitate” și a precizat că vor fi noi relaxări de la data de 15 iunie.

”Mesajul meu e același. Nu ne dorim acest lucru. Nu și-a dorit nimeni această epidemie. Sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală, că am putut să gestionăm această epidemie. Din păcate, nu s-a terminat. Am fi vrut să scăpăm mai repede de această epidemie. Încă este în comunitate virusul. Este nevoie de prelungirea stării de alertă, pentru ca guvernul să poată lua măsuri. Eu nu îmi doresc să se prelungească starea de alertă cu actualele măsuri, ci una mai suplă, mai simplă.

Nu ne gândim să ne întoarcem în timp, trebuie să fim prudenți. Nu putem să ne târguim pe voturi, e nevoie de o justă măsură, fac apel la parlamentari. ”, a spus Klaus Iohannis.

