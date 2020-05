VIDEO Klaus Iohannis, un nou atac la Parlament și fostele guvernări: 'E nevoie de reconstrucția statului. Nu se poate rezolva în 4 ani'

Klaus Iohannis a lansat, de la Palatul Cotroceni, un nou atac la adresa politicienilor și, mai ales, a parlamentarilor, chiar în ziua în care expiră starea de urgență. Președintele este de părere că România trebuie reconstruită, pentru că, timp de 30 de ani, nu s-a făcut nimic.

Iohannis, președinte de 5 ani și jumătate al României, consideră că situația actuală din societate nu mai poate continua în acest fel. Klaus Iohannis mai are 4 ani și jumătate din actualul mandat și spune că reconstrucția țării nu poate fi făcută în numai 4 ani.

”România, din păcate, a fost foarte puțin pregătită pentru a face față unei crize. În rezerva statului nu am găsit, așa cum ar fi fost normal, toate materiale necesare într-o situație de urgență. Am fost nevoiți să identificăm rapid soluții și iată că am reușit ca, într-un timp foarte scurt, să achiziționăm tot ce era nevoie.

Situația fără precedent cu care ne-am confruntat în aceste săptămâni ne-a pus în față o oglindă de multe ori nemiloasă pentru ce a însemnat eșecul din ultimii 30 de ani în fundamentarea unui stat eficient. Nu este prima dată când spun că cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucția statului. Este un obiectiv ambițios, care nu se poate realiza în patru ani, dar este obligatoriu să începem resetarea pentru a putea dezvolta țara noastră. Sănătatea, educația, administrația, sistemele ignorate atâția ani și căpușate, trebuie să fie prioritățile noastre. Dacă aceste sisteme nu sunt puternice, statul se îndoaie.

În plus, în această perioadă ne-am confruntat și cu o legislație aproape inexistentă, în orice caz insuficientă pentru o situație de criză. A trebuit să ne descurcăm pe baza a două-trei acte normative adoptate destul de neglijent în urmă cu 20 de ani. În trei decenii, nu s-a construit în România o legislație coerentă, prin care statul să poată face față inclusiv unei epidemii extinse. Guvernul este obligat să se adapteze permanent la puținele resurse legislative pe care le are la dispoziție, în timp ce în Parlament politicieni vechi și retrograzi au încercat să dărâme și modestele instrumente pe care le aveam la dispoziție.

Am văzut de altfel chiar zilele trecute cu câtă iresponsabilitate unii parlamentari erau gata să facă aproape inoperabilă și legea privind starea de alertă.

Această situație nu mai poate continua! Legislația trebuie croită într-un mod coerent, astfel încât să permită intervenția rapidă a statului. Într-o situație de urgență ori de alertă, Guvernul, indiferent de culoarea politică, este cel care trebuie să ia măsuri imediate pentru că el are instrumentele executive pentru a le pune în practică rapid atunci când se impune.”, a declarat Klaus Iohannis.