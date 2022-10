Video| La doar 17 ani, Ilia Malinin scrie istorie în patinajul artistic: americanul a reuşit din nou un cvadruplu axel

Americanul Ilia Malinin, în vârstă de 17 ani, a reuşit, sâmbătă, încă un cvadruplu axel în competiţie, o performanţă fără egal, relatează Le Figaro.

Malinin a câştigat Skate America după un program care a inclus această săritură, conform news.ro.

Ilia Malinin este primul patinator din istorie care a reuşit o săritură cvadruplu axel în competiţie, în septembrie, la Lake Placid, la US International Classic.

Campionul olimpic din 2014 şi 2018, japonezul Yuzuru Hanyu a avut ca obiectiv un cvadruplu axel la Jocurile Olimpice de la Beijing, din februarie, dar nu a reuşit saltul cu rotaţie completă.

Ilia Malinin a fost aproape de calificare la Jocurile Olimpice de la Beijing, dar federaţia americană l-a preferat pe Jason Brown.

La Campionatele Mondiale din 2022, la Montpellier, în martie, a ocupat locul 4 la sfârşitul programului scurt şi în cele din urmă a terminat pe locul 8.

El este campion mondial de juniori.

Părinţii săi Tatiana Malinina şi Roman Skorniakov, originari din Kazahstan şi stabiliţi înainte de naşterea sa în Statele Unite, au fost ambii patinatori de nivel înalt.

17-year-old ???????? Ilia Malinin won #SkateAmerica ???? and brought the house down with a second quad Axel in ⛸️ historyhttps://t.co/GUFQvjv3R1pic.twitter.com/acAVpsKaQo