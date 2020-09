VIDEO La un pas de război - Apărarea antiaeriană taiwaneză ar fi doborât un avion de luptă chinez

Tensiunile din strâmtoarea Taiwan ating cote maxime. Un avion de luptă Suhoi 35 aparținând Chinei ar fi fost doborât de apărarea antiaeriană taiwaneză anunță mai multe surse media locale. Potrivit presei locale pilotul chinez a supraviețuit.

China nu recunoaște independența Taiwanului pe care îl consideră teritoriun chinez iar presiunea militară și economică asupra statului insular este din ce în ce mai mare. In ultima perioadă ambele părți au desfășurat ample manevre militare în zonă iar Beijingul a amenințat în repetate rânduri cu intervenția militară.

Până în acest moment nici Taiwanul nici China nu au emis o poziție oficială.

Chinese fighter Jet shot down by Taiwan....



Now China will say

It got crashed due to tech glitch or it’s not true pic.twitter.com/DZ6oxHQAmh