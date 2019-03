VIDEO Laura Codruța Kovesi, despre DEMITEREA de la DNA: Mama mi-a spus să rămân pe poziții

Confesiuni emoționante făcute de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, despre momentele în care a fost demisă de la șefia DNA. Kovesi susține că părinții ei au susținut-o mereu în toate deciziile pe care le-a luat în viață. Kovesi spune că mama ei i-a dat cel mai bun sfat atunci când se gândea să renunțe la șefia DNA.

A fost un moment foarte greu pentru familia noastră când a murit tata. Este deja un an și două luni de când nu mai este. Viața noastră s-a schimbat. Adică ne lipsește. Aveam momente când era supărat, dar tot timpul era optimist. Tot timpul când am vorbit la telefon nu am simțit că se supărau. Au fost câteva decizii grele privind cariera. Când am fosy revocată din funcție mama a fost cea care m-a încurajat. Era așa cumva, nu știu dacă neapărat tristă, venisem după un val de evenimente grele. Simțeam lipsa tatălui, a început procedura de revocare. Am sunat-o pe mama mea și am întrebat-o: „Ce crezi ar trebui să îmi dau demisia sau să fiu revocată?. Mi-a zis: Tu, copile, nu ai greșit cu nimic. Tu stai acolo și ține la principiile tale„. Același sfat l-am primit și de la fratele meu și de la omul la care țin foarte mult și cu care îmi împart viața și de la prietenii mei. Am avut acea conferință de presă în care am spus multe lucruri în care am crezut foarte mult și m-a sunat după aceea mama și mi-a zis: Sunt mândră de tine”, a declarat Laura Codruța Kovesi la EuropaFM.