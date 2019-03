VIDEO Laura Codruța Kovesi, despre șefia Parchetului European: 'Este o decizie politică, am făcut ce ținea de mine'

Laura Codruța Kovesi a povestit, la Europa FM, cum au decurs audierile pentru Parchetul European. Aceasta a declarat că alegerea șefului Parchetului European va fi o decizie politică și că nu se aștepta să fie susținută de Guvernul României.

Fosta șefă a DNA s-a înscris în cursa pentru șefia Parchetului European, iar în audierile din Comisiile LIBE și CONT. Kovesi va fi citată în 7 martie pentru a fi audiată în dosarul deschis de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție după ce omul de afaceri Sebastian Ghiță a reclamat că fosta șefă a DNA i-ar fi cerut bani pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fost șef al FNI.

"Asta o să vedem. Este clar că această chestiune cu dosarul penal care este plin de coincidențe. Este un dosar vechi de un an de zile și am fost audiată. Acum sunt citată pentru 7 martie fix când sunt negocieri în Parlamentul European. Ce a ținut de mine, eu am făcut, acum este o decizie politică", a declarat Laura Codruța Kovesi.