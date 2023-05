VIDEO | Leo Messi a rupt tăcerea: prima reacție, în scandalul monstru cu cei de la PSG

Suspendat de gruparea pariziană, Lionel Messi a postat pe contul său de Instagram un mesaj video în care îşi cere scuze pentru vizita în Arabia Saudită: „Credeam că avem o zi liberă după meciul cu Lorient. Am organizat această excursie şi nu am mai putut-o anula, pentru că mai făcusem acest lucru. Îmi cer scuze coechipierilor si aştept să văd ce va decide clubul pentru mine”, a spus Messi în declaraţia postată pe reţeaua de socializare, conform News.ro.

Lionel Messi a vizitat Arabia Saudită, la începutul săptămânii, pentru a-şi onora contractul de sponsorizare cu Biroul Saudit de Turism.

Leo Messi statement ???????????? #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl