VIDEO Lipă (FRC), despre buget - Trebuie să caut soluţii, dar asta nu înseamnă că ministrul va sta liniştit în fotoliu

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, că nu îi place să se lamenteze în ceea ce priveşte finanţarea mică primită de la Ministerul Sportului şi va căuta soluţii pentru a mări bugetul, dar a subliniat că nu înseamnă că ministrul Sportului, Eduard Novak, "a scăpat şi va sta liniştit în fotoliu", potrivit Agerpres.

"Bugetul primit anul acesta nu este de aur, dar zic eu că îl putem face de aur pe parcursul anului. Mie nu-mi place să mă lamentez, asta este, trebuie să caut soluţii. Dar asta nu înseamnă că domnul ministru a scăpat şi va sta liniştit în fotoliu. O să am grijă să-i zdruncin puţin fotoliul atunci când va fi cazul", a precizat Lipă.



Preşedinta a menţionat că Federaţia Română de Canotaj ar fi avut nevoie în an preolimpic de o sumă dublă faţă de cea primită de la Ministerul Sportului.



"Nu putem vorbi acum despre estimare privind medaliile de la Paris. Dar chiar am văzut o declaraţie a domnului ministru în care spunea că pe lângă acest buget primit de federaţii de la minister un mare aport îl are şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Da, este adevărat, nimeni nu a zis că susţinerea COSR este mică. Însă i-aş pune o întrebare domnului ministru Novak: 'Dacă aş ţine patru luni sportivii din lotul olimpic în pregătire la 'apă caldă', cum zicem noi, mi-ar ajunge bugetul primit anul acesta?' Noi cred că am fi avut nevoie să spunem de dublul sumei primite (n.r. - FRC a primit în 2023 suma de 14.000.291 de lei)... pentru că la COSR se finanţează anumite cereri de-ale noastre. Pe când rolul Ministerului Sportului e să finanţeze cam tot ceea ce presupune activitatea unei federaţii", a explicat Elisabeta Lipă, prezentă la Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti acolo unde sportivii lotului de tineret au donat sânge în cadrul campaniei "Sânge de aur".



Federaţia Română de Canotaj a primit pentru anul preolimpic 2023 de la Ministerul Sportului suma de 14.000.291 de lei, faţă de 14.550.000 de lei în 2022, în scădere cu peste 500.000 de lei, chiar dacă rezultatele canotorilor români obţinute anul trecut au fost cele mai bune înregistrate în istoria federaţiei, cu 39 de medalii câştigate la competiţiile internaţionale majore.