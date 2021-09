VIDEO - Lista câștigătorilor de la premiile Tony de la New York: Moulin Rouge: The Musical a primit 10 trofee

Spectacolele „Moulin Rouge: The Musical” şi „A Soldier’s Play” se numără între câştigătoarele premiilor Tony, acordate duminică seară la New York la aproximativ un an după ce au fost anunţate nominalizările, relatează News.ro.

După ce teatrele de pe Broadway, la fel ca cele din întreaga lume, au fost închise în martie 2020, din cauza pandemiei, şi-au primit abia recent spectatorii în săli, cu spectacole de succes ca „Wicked” şi „Hamilton”.

Duminică seară, nominalizaţii premiilor Tony anunţaţi în urmă cu 346 de zile au aflat în sfârşit dacă au câştigat, scrie Variety.

„Moulin Rouge: The Musical” a primit 10 trofee Tony, inclusiv pentru cel mai bun musical.

„A Soldier’s Play” s-a impus la categoria actor în rol secundar (David Alan Grier) şi a fost câştigător la categoria „Best Revival Play”.

Diablo Cody, care a semnat textul „Jagged Little Pill”, a primit premiul pentru cea mai bună carte care a stat la baza unui musical, iar Adrienne Warren a fost premiată pentru interpretarea din „Tina – The Tina Turner Musical”.

La categoria cel mai bun musical au fost nominalizate „Moulin Rouge”, „Jagged Little Pill” şi „Tina”.

„A Christmas Carol” a fost premiat pentru cea mai bună coloană sonoră, semnată de Christopher Nightingale.

Cel mai bun actor în rol principal într-un spectacol de teatru a fost desemnat Andrew Burnap, pentru „The Inheritance”, care s-a impus şi la categoria actriţă în rol secundar (Lois Smith) şi la categoria „cea mai bună piesă de teatru”, iar cea mai bună actriţă a fost aleasă Mary-Louise Parker, pentu „The Sound Inside”.

Cea mai bună interpretare a unui actor în rol principal într-un musical a fost a lui Aaron Tveit în „Moulin Rouge! The Musical”.