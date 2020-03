VIDEO Ludovic Orban le explică românilor că au timp să decidă cu cine lasă copiii,în timp ce școlile sunt închise: 'Fie pe cineva din familie, fie altă soluție'

Premierul Ludovic Orban a anunţat luni decizia de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar, pe o perioadă limitată, în perioada 11 martie - 22 martie inclusiv. Ministrul Educaţiei, Monica Anisiei, a precizat că măsura este valabilă şi pentru instituţiile de învăţământ de stat şi pentru cele private

”Este vorba despre toate unitățile de învățământ preuniversitar, de la stat și privat, grădinițe, școli, licee, postliceale. Am luat decizia de a suspenda cursurilor de miercuri pentru a lăsa părinților posibilitatea de a găsi soluții pentru a lăsa copiii acasă cu membrii familiei sau cu alte soluții, ca să nu rămână copiii singuri. Recuperarea cursurilor va fi hotărâtă după ce vom vedea evoluția. Am constituit un grup de lucru și am analizat organizarea cursurilor online.

În ceea ce privește învățământul universitar, este vorba despre autonomie universitară. Le-am transmis o notă să ne anunțe când iau decizia suspendării cursurilor. Decizia se ia de către universitate, sunt cazuri în care universitățile au luat decizia suspendării cursurilor. În ceea ce privește înscrierea în clasa pregătitoare, înscrierile se fac online, dacă e nevoie vom prelungi perioada.”, a declarat Monica Anisie.

Premierul le transmite părinților care se plâng că nu au cu cine să lasă copiii că au mai multe soluții la care pot apela, mai ales că închiderea școlilor se va face de miercuri, nu de marți.

”Măsura nu se va aplica de mâine, se va aplica de poimâine, doar pentru 8 zile de curs. Am lăsat un timp de adaptare pentru ca părinții să găsească o soluție, fie pe cineva din familie, fie altă soluție.”, a precizat Ludovic Orban.

Pe de altă parte, ministrul Monica Anisie a spus: "

Vom analiza amânarea simulărilor, atât pentru evaluare națională, cât și pentru bacalaureat.

Profesorii vor fi solicitați de către minister de a ține și cursuri online. Activitățile extrașcolare vor fi limitate. Dacă părinții aleg să-i ducă în spații publice, este problema părinților".