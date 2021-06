VIDEO - Ludovic Orban SPULBERĂ tabăra reformiștilor din PNL: 'Am guvernat cu toate instituțiile împotriva noastră'

Președintele PNL, Ludovic Orban, le răspunde celor din partid care îl critică pentru faptul că sub mandatul său au pierdut alegerile. El susține un astfel de subiect „rămâne de analizat”, dar a ținut să precizeze că partidul condus de el a rămas principalul partid de guvernământ. El susține că nu și-a dorit o competiție cu premierul Florin Cîțu pentru șefia PNL.

„N-am câștigat alegerile parlamentare, e adevărat. Dar am guvernat cu toate instituțiile împotriva noastră. Cu toate astea, la momentul alegerilor, PNL era pe primul loc în sondaje. De ce nu ne-am atins scorul? Rămâne de analizat.

Cu toate acestea, sub conducerea mea, am negociat ca PNL să rămână principalul partid de guvernământ.

PNL are 3 funcții fundamentale în statul român. Am condus partidul oferind tot ce este mai omenesc din partea mea: timpul, cunoștința, inteligența mea. Am făcut un efort uriaș în acești patru ani.

De ce să schimbăm un președinte cu asemenea carte de vizită?

Nu mi-am dorit această competiție! Am avut o înțelegere cu Florin Cîțu”, a spus Ludovic Orban, la Piatra Neamț.

Pentru șefia PNL candidează Ludovic Orban, actualul președinte, și premierul Florin Cîțu.