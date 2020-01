VIDEO Ludovic Orban spulberă visele copiilor: 'Nu putem să aplicăm legea așa cum este ea adoptată, ar însemna creșterea cheltuielilor'

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul își dorește creșterea alocațiilor pentru copii dar într-o formulă care să fie posibil de finanțat. Orban a declarat că aplicarea majorării cerută de PSD ar mări deficitul bugetar cu un procent semnificativ.

"Dublarea alocațiilor pentru copii nu are practic susținere bugetară. Am spus-o din capul locului. Noi ne dorim creșterea alocațiilor pentru copii, de altfel am asigurat în martie 2019 creșterea alocațiilor pentru copii la Legea Bugetului de Stat. De ce am cerut majorarea atât de mare atunci, aproape dublarea, pentru că PSD timp de patru ani de zile nu a modificat alocațiile, chiar dacă a existat creștere economică și chiar dacă a existat o rată a inflației destulde mare. Pentru a compensa practic pierderea puterii de cumpărare ca urmare a inflației în cei patru ani de zile și a beneficia de creșterea economică. Noi am avut o fundamentare la momentul respectiv, am spus din ce bani trebuie asugurată creșterea acestei alocații. PSD a venit populist și a zis, 'mai dublăm o dată', tot în 2019, fără niciun fel de sursă bugetară și fără niciun fel de motivație. Pur și simplu că așa au vrut muschii lor. Alocațiile deja cresc pe anul acesta tot ca urmare a unui proiect de lege, inițiat de Robert Sighiartău, susținut de PNL, conform căruia alocațiile cresc anual cu rata inflației, astfel încât să compenseze pierderea puterii de cumpărare datorate inflației. Nu putem să aplicăm legea așa cum este ea adoptată. Lucrurile sunt foarte simple și orice om înțelege acest lucru. Ne dorim creșterea alocațiilor, avem mai multe variante în analiză astfel încât să garantăm copiilor României că vor beneficia în timp de o creștere a alocației, dar care să fie posibil de finanțat, care să nu creeze problema pe care ne-ar crea-o. Gândiți-vă că dublarea alocațiilor așa cum a cerut PSD-ul înseamnă creșterea cheltuielilor bugetului de stat cu peste 6 miliarde, care înseamnă creșterea deficitului bugetar cu un procent semnificativ", a declarat Ludovic Orban.