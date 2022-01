VIDEO - Marcel Ciolacu: Am făcut bine că am intrat la guvernare

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, că social-democrații și-au arătat „forța politică” și „responsabilitatea” prin intrarea la guvernare.

„Va fi un an greu. Prin determinare cred ca il vom depasi cu bine. Coalitia s-a dovedit eficienta, in doua saptamani am avut un buget predictibil si este important pentru stabilitatea macroeconomica sa ai bugetul pana la 1 ianuarie. Nu am tinut cont de sondajele de opinie, de anumite previziuni ca va scadea PSD, ca ce greseala face, ne-am asumat intrarea la guvernare si cred ca am facut bine, ne-am arata si forta politica si faptul ca suntem un partid responsabil. Ce este greu e faptul ca PSD si-a asumat ministerele cele mai complicate, cum e Ministerul Sanatatii. Nu e depasita pandemia, cum au spus unii ca am invins pandemia. Vad o schimbare totala de abordare, promisa de PSD. acum prin vocea dlui doctor Rafila. Sa stiti ca venirea PSD la guvernare a reprezentat si o stabilitate politica evidenta, si o speranta, dar cel mai greu e sa recastigi increderea romanilor. Sunt foarte multe lucrri ratate in ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea, balbele din valul 1 si 2. Speram ca acele momente sa fie depasite”, a afirmat Ciolacu.