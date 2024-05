VIDEO Marcel Ciolacu dă înapoi după criticile sindicaliștilor: 'Nu am amenințat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credință'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la România Tv, ca reacție la criticile sindicaliștilor, că nu a amenințat pe nimeni. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie au transmis, joi, că OUG adoptată de Guvern şi care prevede majorări salariale nu va duce decât la o creştere efectivă de 5% şi, în plus, adânceşte inechităţile salariale. Sindicaliştii critică dur ultimele declaraţii ale premierului referitoare la proteste.

„Nu am amenințat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credință și țin la acest lucru. A fost vreo doi ani de guvernare de dreapta. Domne, nu s-a dat nicio mărire de pensie, nu s-a respectat legea cu indicele de inflație, nu s-a mărit salariul minim, o singură dată cred că s-a mărit cu 40 de lei. S-a făcut împrumuturi. Nu s-a întâmplat nimic. Când am intrat la guvernare s-a respectat legea cu pensiile, s-au mărit salariile la bugetari. Normal că a scăzut nivelul de trai, dacă am avut o inflație medie de 13,8. (...) Am mărit la bugetari cu 5% și am spus: lăsați-ne să avem execuția pe un trimestru, să vedem ce investiții sunt de făcut și continuăm dialogul”, a spus Marcel Ciolacu.